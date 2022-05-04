В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России
Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в России в течение последних 11 недель, однако темпы снижения постепенно падают. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Так, по итогам последней недели в стране зарегистрировали 50 820 случаев заболевания. Показатель заболеваемости составляет 34,63 на 100 тысяч населения — на 16,2% ниже, чем неделей ранее.
В целом по России отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса.
«Однако в отдельных субъектах сохраняется неблагополучная обстановка», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru