В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в России в течение последних 11 недель, однако темпы снижения постепенно падают. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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Так, по итогам последней недели в стране зарегистрировали 50 820 случаев заболевания. Показатель заболеваемости составляет 34,63 на 100 тысяч населения — на 16,2% ниже, чем неделей ранее.

В целом по России отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса.

«Однако в отдельных субъектах сохраняется неблагополучная обстановка», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорРоссияКоронавирус
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