Матвиенко призвала не поддаваться панике и не скупать гречку

По её словам, нет смысла делать огромные запасы, так как продукты могут испортиться, к тому же в таких объёмах их никто не употребляет.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что Россия обладает достаточными запасами круп и сахара.

Она также добавила, что в настоящих условиях необходимо хорошо работать и не поддаваться паническим настроениям.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что людям нужно иногда «включать голову», чтобы подумать, действительно ли им нужно хранить продукт дома тоннами.

