Матвиенко призвала не поддаваться панике и не скупать гречку
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к россиянам с призывом не поддаваться панике и не закупать впрок в больших количествах гречку и сахар.
«Сейчас ответственность каждого: как нашего общества, так и наших граждан — понимание того, что не надо скупать гречку», — цитирует РИА Новости Матвиенко.
По её словам, нет смысла делать огромные запасы, так как продукты могут испортиться, к тому же в таких объёмах их никто не употребляет.
Председатель Совета Федерации подчеркнула, что Россия обладает достаточными запасами круп и сахара.
Она также добавила, что в настоящих условиях необходимо хорошо работать и не поддаваться паническим настроениям.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что людям нужно иногда «включать голову», чтобы подумать, действительно ли им нужно хранить продукт дома тоннами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 442 / сут.
Умерли
364 тыс.+524 / сут.
Выздоровели
16,0 млн+105 тыс. / сут.
- Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы УЕФА
- Минобороны: Ракетные установки в Запорожье уничтожены «Искандерами»
- Президент Молдавии попросила у ООН помощи для преодоления кризиса
- Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах
- Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА
- СМИ: Аэропорт Мариуполя перешел под контроль ДНР
- На меры поддержки занятости населения направят почти 79 млрд рублей
- Минобороны РФ показало кадры работы вертолетов Ка-52
- Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломаов
- Норвегия отказалась от санкций против RT и Sputnik
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru