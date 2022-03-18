Матвиенко призвала не поддаваться панике и не скупать гречку

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к россиянам с призывом не поддаваться панике и не закупать впрок в больших количествах гречку и сахар.

«Сейчас ответственность каждого: как нашего общества, так и наших граждан — понимание того, что не надо скупать гречку», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

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По её словам, нет смысла делать огромные запасы, так как продукты могут испортиться, к тому же в таких объёмах их никто не употребляет.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что Россия обладает достаточными запасами круп и сахара.

Она также добавила, что в настоящих условиях необходимо хорошо работать и не поддаваться паническим настроениям.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что людям нужно иногда «включать голову», чтобы подумать, действительно ли им нужно хранить продукт дома тоннами.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссиянеСахарГречкаВалентина Матвиенко
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