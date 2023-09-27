Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище

Один из самых эпатажных российских артистов Борис Моисеев, перенесший два инсульта и в последнее время не появлявшийся на публике, умер в возрасте 68 лет 27 сентября прошлого года. Его первое публичное появление после болезни произошло весной 2021 года. Тогда Моисеев приехал на день рождения к певице Кристине Орбакайте в чёрной маске, которая скрывала половину лица, передает «Радиоточка НСН».

