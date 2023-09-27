Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище

Открытие памятника советскому и российскому артисту, эстрадному певцу и хореографу Борису Моисееву состоялось на Троекуровском кладбище, передает РИА Новости.

Мероприятие состоялось в годовщину смерти певца. Директор Моисеева Сергей Горох рассказал, что скульптуру из бронзы в полный рост создал Филипп Трушин. Он также говорил, что советовался по поводу памятника с Аллой Пугачевой, которая предложила финансовую помощь, от которой Горох отказался.

Брат Моисеева: директор певца был заинтересован в его смерти

Один из самых эпатажных российских артистов Борис Моисеев, перенесший два инсульта и в последнее время не появлявшийся на публике, умер в возрасте 68 лет 27 сентября прошлого года. Его первое публичное появление после болезни произошло весной 2021 года. Тогда Моисеев приехал на день рождения к певице Кристине Орбакайте в чёрной маске, которая скрывала половину лица, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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