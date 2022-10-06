Брат Моисеева: директор певца был заинтересован в его смерти

По его словам, певца погубил его арт-директор Сергей Горох, проживавший с ним последние годы. Он довел Моисеева до такого состояния, что тот скончался. «Он был ему никто — ни брат, ни сват, ни кум, а Борис его всю жизнь кормил и обеспечивал, и Горох прекрасно знал, какое богатство есть у Бориса. Он был ему нужен, чтобы забрать имущество, а как забрать? Надо убить человека или довести до такого состояния, чтобы он умер», — заявил брат артиста.

Он указал на то, что Горох уже вывез из квартиры Моисеева все его богатства. Толкач также предположил, что перед смертью за Моисеевым плохо ухаживали и, возможно, плохо кормили. Так он объяснил его вес 50 кг. Брат певца также убежден, что Моисеева перед смертью держали не в его квартире и умер он как раз в другом месте.

Ранее стало известно, кого певец и танцор Борис Моисеев мог внести в свое завещание. Основной ценностью является большая квартира в Москве, в которой и скончался певец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

