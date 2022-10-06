Брат Моисеева: директор певца был заинтересован в его смерти
Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач выдвинул свою версию его смерти, сообщают «Известия».
По его словам, певца погубил его арт-директор Сергей Горох, проживавший с ним последние годы. Он довел Моисеева до такого состояния, что тот скончался. «Он был ему никто — ни брат, ни сват, ни кум, а Борис его всю жизнь кормил и обеспечивал, и Горох прекрасно знал, какое богатство есть у Бориса. Он был ему нужен, чтобы забрать имущество, а как забрать? Надо убить человека или довести до такого состояния, чтобы он умер», — заявил брат артиста.
Он указал на то, что Горох уже вывез из квартиры Моисеева все его богатства. Толкач также предположил, что перед смертью за Моисеевым плохо ухаживали и, возможно, плохо кормили. Так он объяснил его вес 50 кг. Брат певца также убежден, что Моисеева перед смертью держали не в его квартире и умер он как раз в другом месте.
Ранее стало известно, кого певец и танцор Борис Моисеев мог внести в свое завещание. Основной ценностью является большая квартира в Москве, в которой и скончался певец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 757 / сут.
Умерли
388 тыс.+113 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+44 694 / сут.
- Конгрессмен заявил о поражении Байдена после решения ОПЕК+
- Virgin Atlantic решила откажется от рейсов в Гонконг из-за невозможности летать над РФ
- Брат Моисеева: директор певца был заинтересован в его смерти
- В США раскритиковали Зеленского за реакцию на идеи Маска
- Британия хочет исключить Россию из расследования по «Северным потокам»
- «Челси» обыграл «Милан» в третьем туре Лиги чемпионов
- Посол РФ: США теряют свое влияние в мире
- Новым послом Сирии в РФ стал Башар Джаафари
- Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
- Экс-президент Грузии Саакашвили потерял сознание в ходе суда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru