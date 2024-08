«Озорные животные»: Сыровар Сирота пообещал ставить классику для коров

Для увеличения удоев в Великобритании коровам включают классическую музыку. В Германии, например, целый оркестр Дортмундской филармонии приехал на скотный двор, чтобы сыграть для 180 коров, видео публикует «Радиоточка НСН». Сирота сказал, что у него на ферме коровам музыку не включают.



«Коровы - озорные животные. Мелодичность, наверное, их немного успокаивает. Не секрет, что если возникают какие-то громкие звуки, то корова начинает нервничать, это сказывается на надоях, на количестве молока. Классическая музыка успокаивает людей, возможно, стоит попробовать её включать коровам. Мы попробуем. Доказано, что коровы дают больше молока, когда находятся в состоянии покоя. Снижение стресса у коров - очень важный процесс. Также для снижения стресса очень важны чесалки, чтобы животные могли почесать бока. Важен круглосуточный доступ к кормам. Ну и само собой, чистые стойла. Самые идеальные условия для буренок – пастбище», - сказал собеседник НСН.

Ранее стартап One By One Music представил на выставке CES 2024 первый в мире стриминговый сервис для собак. Разработчики заявляют, что при нажатии клавиши «Play» заиграет музыка, которая мало того, что будет звучать бесконечно благодаря искусственному интеллекту, так еще и сможет успокоить собаку. Создатели One By One Music рекомендуют использовать сервис при покидании дома, чтобы пес не чувствовал себя одиноко. Отмечается, что благодаря фоновой мелодии тревожность собаки снижается на 84%.