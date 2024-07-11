Ожирение и диабет: Россиянам указали на опасность частых перекусов

По его словам, нет ничего, полезного в том, чтобы есть больше четырех раз в день. Терушкин отметил, что каждый перекус для организма является полноценным приемом пищи.

«Любая пища, содержащая углеводы, дает подъем уровня глюкозы в крови. Если мы едим 3-4 раза в день с большими перерывами, глюкоза успевает утилизироваться», - сказал эндокринолог.

Ранее сообщалось, что без вреда для здоровья можно употреблять до трех чашек кофе в день, передает «Радиоточка НСН».

