Ожирение и диабет: Россиянам указали на опасность частых перекусов
Если человек будет постоянно перекусывать, то инсулиновые «качели» будут раскачиваться без остановки, что приведет к нечувствительности рецепторов к инсулину: его выработка повысится, из-за чего может развиться инсулинорезистентность, ожирение или сахарный диабет второго типа. Об этом рассказал врач-эндокринолог Роман Терушкин в разговоре с AIF.Ru.
По его словам, нет ничего, полезного в том, чтобы есть больше четырех раз в день. Терушкин отметил, что каждый перекус для организма является полноценным приемом пищи.
«Любая пища, содержащая углеводы, дает подъем уровня глюкозы в крови. Если мы едим 3-4 раза в день с большими перерывами, глюкоза успевает утилизироваться», - сказал эндокринолог.
Ранее сообщалось, что без вреда для здоровья можно употреблять до трех чашек кофе в день, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СКР привлек к ответственности 714 наемников ВСУ
- Более 30 человек отравились салатом в столовой птицефабрики в Марий Эл
- Ожирение и диабет: Россиянам указали на опасность частых перекусов
- Студентам Щукинского училища будут вручать стипендию имени Ширвиндта
- Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций
- Москалькова: в России появится мобильное приложение для участников СВО
- Минстрой заявил о планах создать цифровой реестр лифтового хозяйства
- Попова: Предприятие в Балашихе, где делали вызвавшую ботулизм продукцию, закрыли
- В Польше под завалами на шахте оказались более 60 человек
- В Карелии введут выплаты студенткам за рождение ребенка до 25 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru