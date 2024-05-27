Эндокринолог предупредила об опасных последствиях ожирения у детей
27 мая 202414:55
Одними из самых распространенных эндокринных заболеваний среди детей и подростков являются ожирение и избыточная масса тела, рассказала детский врач-эндокринолог, руководитель Центра детской эндокринологии «СМ-Клиника» Дарья Губарева.
«Ожирение — это многофакторное заболевание. Наиболее частый вид ожирения, конституционально-экзогенное или простое ожирение, развивается в связи с избыточным поступлением калорий на фоне сниженной двигательной активности и наследственной предрасположенности», - сказала врач «Газете.Ru».
По ее словам, в зависимости от индекса массы тела и величины стандартного отклонения индекса массы тела выделяется четыре степени ожирения.
Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила, что почти треть населения России на данный момент страдает от ожирения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru