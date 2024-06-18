Эндокринолог Тараско назвала безопасное количество чашек кофе в день
Без вреда для здоровья можно употреблять до трёх чашёк кофе в день. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявила диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско.
По её словам, что большее количество напитка может вызвать негативный эффект, так как кофеин блокирует рецепторы, сигнализирующие об усталости или нервном перенапряжении.
Также эксперт указала, что с осторожностью следует употреблять кофе и кофеиносодержащие напитки людям с предрасположенностью к гипертонии, или выполняющим точные работы.
«Из-за употребления кофеина у человека может быть нарушена концентрация внимания. Если он за рулём или делает требующую точности работу, это может повлечь фатальные последствия», – пояснила Тараско.
Она добавила, что в умеренных количествах кофеин может нести пользу для человеческого организма.
Ранее в Международной организации кофе (ICO) заявили, что цены на кофе сорта робуста поднялись до максимального уровня за 45 лет из-за дефицита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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