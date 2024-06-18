Эндокринолог Тараско назвала безопасное количество чашек кофе в день

По её словам, что большее количество напитка может вызвать негативный эффект, так как кофеин блокирует рецепторы, сигнализирующие об усталости или нервном перенапряжении.

Также эксперт указала, что с осторожностью следует употреблять кофе и кофеиносодержащие напитки людям с предрасположенностью к гипертонии, или выполняющим точные работы.

«Из-за употребления кофеина у человека может быть нарушена концентрация внимания. Если он за рулём или делает требующую точности работу, это может повлечь фатальные последствия», – пояснила Тараско.

Она добавила, что в умеренных количествах кофеин может нести пользу для человеческого организма.

Ранее в Международной организации кофе (ICO) заявили, что цены на кофе сорта робуста поднялись до максимального уровня за 45 лет из-за дефицита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

