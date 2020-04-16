Ожидания пика коронавируса в России сдвинулись на июнь-июль
Большинство экспертов ожидают выхода на пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России в июне-июле, после его будет наблюдаться снижение количества заболевших. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил врач-инфекционист Николай Малышев, сообщает АГН «Москва».
Специалист также отметил, что в России удалось добиться роста заболеваемости по арифметической прогрессии, а не геометрической.
Некоторые эксперты-эпидемиологи предполагали, что пик заболеваемости в России наступит в конце апреля или начале мая. Об этом, например, говорил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников. О возможном достижении пика в конце апреля заявляла и глава ФМБА, экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова.
За последние сутки в России зафиксированы 3448 новых случаев заболевания, общее число достигло 27,9 тысячи заболевших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru