Ожидания пика коронавируса в России сдвинулись на июнь-июль

Большинство экспертов ожидают выхода на пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России в июне-июле, после его будет наблюдаться снижение количества заболевших. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил врач-инфекционист Николай Малышев, сообщает АГН «Москва».

Коронавирусом в России за сутки заболели еще 3,5 тыс. человек

Специалист также отметил, что в России удалось добиться роста заболеваемости по арифметической прогрессии, а не геометрической.

Некоторые эксперты-эпидемиологи предполагали, что пик заболеваемости в России наступит в конце апреля или начале мая. Об этом, например, говорил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников. О возможном достижении пика в конце апреля заявляла и глава ФМБА, экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова.

За последние сутки в России зафиксированы 3448 новых случаев заболевания, общее число достигло 27,9 тысячи заболевших.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус

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