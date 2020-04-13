Академик ожидает пика коронавируса перед майскими праздниками

После пика будет плато, и его продолжительность будет зависеть уже от соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, предпринимаемых российским правительством, считает академик.

Прогноз Кирпичникова совпадает с данными, которые на прошлой неделе привела глава ФМБА, экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что эффект от «социального разобщения» будет виден к 30 апреля, или концу нерабочего периода, когда пройдёт дважды по 14 дней. Две недели — инкубационный период Covid-19.

