Академик ожидает пика коронавируса перед майскими праздниками

Заболеваемость коронавирусом Covid-19 в России выйдет на пик в последней декаде апреля, прогнозирует доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников. По его оценке, именно на последние дни апреля придётся наибольший ежедневный прирост по заболевшим и умершим, пишет «Парламентская газета».

«Не по оптимистичному сценарию»: Вирусолог – о распространении COVID-19 в России

После пика будет плато, и его продолжительность будет зависеть уже от соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, предпринимаемых российским правительством, считает академик.

Прогноз Кирпичникова совпадает с данными, которые на прошлой неделе привела глава ФМБА, экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что эффект от «социального разобщения» будет виден к 30 апреля, или концу нерабочего периода, когда пройдёт дважды по 14 дней. Две недели — инкубационный период Covid-19.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусЭпидемияКарантин