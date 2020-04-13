Академик ожидает пика коронавируса перед майскими праздниками
Заболеваемость коронавирусом Covid-19 в России выйдет на пик в последней декаде апреля, прогнозирует доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников. По его оценке, именно на последние дни апреля придётся наибольший ежедневный прирост по заболевшим и умершим, пишет «Парламентская газета».
После пика будет плато, и его продолжительность будет зависеть уже от соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, предпринимаемых российским правительством, считает академик.
Прогноз Кирпичникова совпадает с данными, которые на прошлой неделе привела глава ФМБА, экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что эффект от «социального разобщения» будет виден к 30 апреля, или концу нерабочего периода, когда пройдёт дважды по 14 дней. Две недели — инкубационный период Covid-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Кудрин предупредил о скором кризисе в банковском секторе
- Youtube восстановил удалённую запись обращения Путина
- «Ситуация критическая»: Пожар в Чернобыле подобрался к хранилищам радиационных отходов
- В Москве коронавирус выявили у 18 священников и монахов
- «Пик не пройден»: Путин одобрил принятые в Москве меры