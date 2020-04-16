Коронавирусом в России за сутки заболели еще 3,5 тыс. человек
В России число заразившихся коронавирусом за последние сутки возросло на 3448 человек. Общее число заболевших по стране по состоянию на 16 апреля — 27 938.
Новые случаи инфицирования выявлены в 78 регионах России. За минувший день умерли 34 человека, таким образом общее число жертв по стране — 232.
Лидером по количеству новых заболевших по-прежнему остается Москва — 1370, хотя число заражений стало заметно меньше — накануне сообщалось о 1774 новых случаях. Таким образом суточный прирост в столице оказался на 22,8% меньше, чем в среду, 15 апреля.
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Горячие новости
Заразились
27 938+3 448 / сут.
Умерли
232+34 / сут.
Выздоровели
2 304+318 / сут.
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Коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru