Коронавирусом в России за сутки заболели еще 3,5 тыс. человек

В России число заразившихся коронавирусом за последние сутки возросло на 3448 человек. Общее число заболевших по стране по состоянию на 16 апреля — 27 938.

Новые случаи инфицирования выявлены в 78 регионах России. За минувший день умерли 34 человека, таким образом общее число жертв по стране — 232.

Лидером по количеству новых заболевших по-прежнему остается Москва — 1370, хотя число заражений стало заметно меньше — накануне сообщалось о 1774 новых случаях. Таким образом суточный прирост в столице оказался на 22,8% меньше, чем в среду, 15 апреля.

