Крах и судороги: Как в России продлят срок службы «Суперджетов»
Олег Смирнов заявил НСН, что сегодня российские самолеты летают на французских двигателях, которые ремонтируются неофициально.
Дополнительные вложения в «Суперджеты» и продление срока службы - это вынужденная мера, так как иначе Россия рискует остаться без самолетов уже через несколько лет, заявил НСН председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов.
Минпромторг выделил 4,5 миллиарда рублей на улучшение надежности и увеличение срока эксплуатации самолетов семейства SSJ100. Срок эксплуатации для некоторых версий предполагается продлить с 15 до 20 лет. Сейчас ресурс «Суперджетов» по количеству полётов почти в 4 раза ниже проектных показателей, пишут «Ведомости». Один из эксплуатантов говорит, что обслуживание SSJ100 обходится в 1,5–2 раза дороже западных аналогов в расчете на летный час. После 2022 года стоимость выросла на 20–30% из-за усложнения логистики и необходимости осваивать ремонт компонентов внутри России. Смирнов назвал это вынужденной мерой.
«Это дополнительные взносы бюджета для приведения в летную годность самолета, который и так сегодня можно назвать золотым изделием. Если взять все средства, которые были использованы с начала создания, мы получим большие суммы, много миллиардов. Дополнительные вливания – это уже судороги, которые заставляют Минпромторг идти на это, иначе мы все движемся к тому, что нам не на чем будет летать уже через пару лет. «Боинги» и «Аирбасы» вырабатывают ресурсы, а замены как бы нет. Нам обещают замены, но обещания длятся десятилетиями. Продление ресурса – это нормальная общемировая практика, но для этого требуются очень серьезные инженерно-технические мероприятия. Там тысячи комплектующих, придется проанализировать каждую составляющую на возможность выдержать продление срока. В этом случае частичное продление возможно, это уже выручит нас. Если вычеркнуть эти самолеты из эксплуатации, наступит крах», - объяснил он.
Также он раскрыл, на что можно потратить дополнительные миллиарды.
«После катастрофы Sukhoi Superjet 100 в 2019 году, когда самолет загорелся при посадке, были рекомендации устранить технический непорядок, так как в самолете совмещаются крепления шасси и топливных баков. Конечно, грубые посадки неизбежны, шасси и топливные баки надо разводить. Пока нет информации, что эти 150 самолетов произвели доработку. Поэтому эти деньги можно потратить на эту доработку, это как раз необходимо. Мы сейчас летаем на французских двигателях, которые имеют колоссальные проблемы, так как Франция не оказывает техническую поддержку. Мы делаем ремонты в обход за очень большие деньги, фактически нарушая правила. На это тоже было бы логично потратить выделенные средства», - добавил собеседник НСН.
России нужно заменить 300 самолетов западного производства, для этого потребуется произвести минимум 600 двигателей, заявил НСН гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.
Горячие новости
- Завод «Ультра Продакшн» выпустил песни Льва Лещенко на виниле к 9 мая
- Накопили долги: Какие фитнес-клубы не предупреждают о закрытии
- «70% будет онлайн»: Врач раскрыла, почему за телемедициной будущее
- В России задержали семь пособников спецслужб Украины, действовавших в восьми регионах
- Фитнес-клубы увеличили выручку на 17% на фоне волны закрытий
- Ждут большие перемены: В Госдуме анонсировали реформы для бизнеса
- В Госдуме объяснили снижение трат россиян на фитнес и рестораны
- Президент Эстонии рассказал о желании европейских компаний вернуться в Россию
- Крах и судороги: Как в России продлят срок службы «Суперджетов»
- В Омской области разбился легкомоторный самолет