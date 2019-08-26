Аналитик: Алкоголь не спасет «Почту России» от гибели
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН объяснил, почему идея госкомпании изменить функционал отделений не будет пользоваться успехом у россиян.
«Почта России» попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек из-за снижения загруженности почтовых отделений. Согласно концепции, из 42 тыс. отделений более 80% могут стать «Центрами притяжения». Так, в отделениях смогут совершать кредитные операции, принимать вклады, обменивать валюту. Кроме того, оказывать государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги, а также продавать лекарства, продукты и алкогольные напитки.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН поддержал идею «Почты России», однако отметил, что эта концепция не будет успешной. По его словам, для жителей мегаполисов такое предложение совершенно неактуально.
«Я положительно к этому отношусь. Вполне! Ничего в этом страшного не вижу, так как считаю противоречащим логике какие-то усилия по сокращению числа легальных торговых точек алкоголем в России. Это абсолютный абсурд, потому что, скажем так, рост точек не приводит к росту потребления, а его сокращение не приводит к сокращению потребления. Почте надо выживать. Это стационарные объекты, как правило. Это не киоски, не павильоны, с которыми государство борется, поэтому это нормально совершенно. Это не приведет к росту продаж, потребления. Часть продукции, может быть, и будут продавать на почте, но в этом я лично очень сомневаюсь. Я часто бываю на разных почтах в Москве и области и всегда спрашиваю, а продаются ли продукты питания, которые там выставлены почти в каждом отделении. Нет, не продаются! Как говорят сами работники почты, эти продукты они покупают сами. Но практически никаких продаж. Аналогично, скорее всего, будет и с алкоголем. Ну, зачем мне покупать на почте, если есть магазины. Как бы их ни называли, все это ерунда. Это, понятно, что затеяно с целью спасти почтовую систему, потому что люди перестали писать письма, перешли на электронную почту. Я думаю, что гибель почты, связанная с пересылкой писем, все равно произойдет. Посылки – другое дело. Без них никуда не денешься», - объяснил он.
Вместе с тем аналитик отметил, что в небольших населенных пунктах и, в частности, сельской местности такая инициатива напротив, может иметь успех.
«Другое дело в сельской местности. В сельской местности возможно. Там, наверное, почтовые отделения вообще должны стать центром жизни, где вообще все на свете должно быть. Наверное, там это какую-то долю продукции на себя возьмет», - предположил собеседник НСН.
Ранее Минздрaв в рaмкaх прогрaммы «Укрепление здоровья рaботaющих» предложил рaботодaтелям тестировaть сотрудников нa употребление aлкоголя. Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал о динамике потребления алкоголя в стране.
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