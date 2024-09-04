«Овощи и витамин С»: Названы продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний
Если у человека много источников грубой растительной клетчатки в рационе, он, как правило, употребляет меньше сладких продуктов, отметила в эфире НСН диетолог Анна Белоусова.
Употребление в пищу овощей, фруктов, цельных необработанных круп и бобовых поможет снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в разговоре с НСН.
Ранее ученые из Гарвардского университета установили, что риск сердечного приступа и инсульта повышают два типа продуктов – сладкие напитки и мясные полуфабрикаты. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet. Исследователи обнаружили, что риск инфаркта, ишемической болезни сердца и инсульта повышался сильнее всего при употреблении ультра-обработанного мяса (сосисок, бекона и хот-догов), а также напитков с высоким содержанием сахара. На этом фоне Белоусова рассказала о продуктах, которые помогут поддержать здоровье сердца и сосудов.
«Если говорить о том, что снижает риск сердечно-сосудистых проблем, то, в первую очередь, это растительная клетчатка. Причем клетчатка нерастворимая, грубая, которая содержится в овощах, фруктах, цельных необработанных крупах и бобовых. Она работает как сорбент. В просвете кишечника она на себя сорбирует очень много чего, но и самое главное, что она сорбирует излишний жир, в том числе животный жир и способствует его выведению. Плюс, если у человека много источников такой грубой растительной клетчатки в пище, он, как правило, употребляет меньше сладких продуктов, меньше сладких напитков, просто потому что у него нет потребности в дополнительном введении глюкозы. Он получает ее с растительными продуктами», – сказала Белоусова.
Диетолог отметила, что биофлавоноиды, которые содержатся в овощах и фруктах (яблоки, темная вишня, малина, томаты и др.), защищают стенки сосудов и делают их более прочными.
«Прежде всего, поддерживают здоровье сосудов, сердца и сосудов головного мозга биофлавоноиды. Они содержатся и в овощах, и во фруктах. Это рутин, кверцетин, это любые другие биофлавоноиды, плюс родственный им витамин С. Они защищают сосудистую стенку, делают ее более эластичной и более прочной, то есть менее подверженной повреждениям. Следующее – это кофермент Q10, он вырабатывается в нашем организме, но плюс ко всему он содержится еще в тех количествах, которые мы бы назвали значимыми, в зеленых овощах», – добавила собеседница НСН.
Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала, что употреблять арбуз надо с осторожностью тем людям, у кого в крови высокое содержание калия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбербанк: Ситуация с ликвидностью в юанях в РФ остается острой
- Оскорбивший россиян болгарский турист умер в турецком отеле после драки
- СМИ: Миа Бойка попросила родителей квадроберши забрать заявление
- Посол Ерхов: В Турции «выдавливают» компании, занятые транзитом товаров в Россию
- Депутат Шеремет назвал разумным отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму
- Две управляемые авиационные бомбы сбили над Курской областью
- Армения примет участие в саммите БРИКС в Казани
- Против двоих мужчин возбудили дело о хулиганстве за перестрелку в Химках
- Захарова: Москва готовит ответ Лондону за его участие в атаках ВСУ на Россию
- Россиянам назвали главные неденежные бонусы от работодателя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru