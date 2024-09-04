«Овощи и витамин С»: Названы продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний

«Если говорить о том, что снижает риск сердечно-сосудистых проблем, то, в первую очередь, это растительная клетчатка. Причем клетчатка нерастворимая, грубая, которая содержится в овощах, фруктах, цельных необработанных крупах и бобовых. Она работает как сорбент. В просвете кишечника она на себя сорбирует очень много чего, но и самое главное, что она сорбирует излишний жир, в том числе животный жир и способствует его выведению. Плюс, если у человека много источников такой грубой растительной клетчатки в пище, он, как правило, употребляет меньше сладких продуктов, меньше сладких напитков, просто потому что у него нет потребности в дополнительном введении глюкозы. Он получает ее с растительными продуктами», – сказала Белоусова.

Диетолог отметила, что биофлавоноиды, которые содержатся в овощах и фруктах (яблоки, темная вишня, малина, томаты и др.), защищают стенки сосудов и делают их более прочными.

«Прежде всего, поддерживают здоровье сосудов, сердца и сосудов головного мозга биофлавоноиды. Они содержатся и в овощах, и во фруктах. Это рутин, кверцетин, это любые другие биофлавоноиды, плюс родственный им витамин С. Они защищают сосудистую стенку, делают ее более эластичной и более прочной, то есть менее подверженной повреждениям. Следующее – это кофермент Q10, он вырабатывается в нашем организме, но плюс ко всему он содержится еще в тех количествах, которые мы бы назвали значимыми, в зеленых овощах», – добавила собеседница НСН.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала, что употреблять арбуз надо с осторожностью тем людям, у кого в крови высокое содержание калия, передает «Радиоточка НСН».

