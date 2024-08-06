«Не только каша»: Диетолог перечислила завтраки, которые не дадут грустить

В сбалансированном завтраке всегда должны присутствовать белок и углеводы, такие блюда дадут заряд бодрости и сделают рабочий день феерическим, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с НСН.

Ранее ученые Университета Англии Раскин в Великобритании и Университета де лас Америкас в Мексике обнаружили, что пропуск завтрака может приводить к снижению удовлетворенности жизнью у детей и подростков в возрасте 10-17 лет. Оказалось, что привычка регулярно завтракать коррелировала с уровнем удовлетворенности жизнью: дети, которые завтракали каждый день, чаще отмечали, что живут счастливой и полной жизнью. Мухина отметила, что отсутствие сбалансированного завтрака приводит к ухудшению настроения всех групп населения.