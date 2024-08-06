«Не только каша»: Диетолог перечислила завтраки, которые не дадут грустить

В классические полезные завтраки входит каша с сыром, яйцо с овощами, творог с фруктами, а также мясо, рыба или курица с овощами, отметила в эфире НСН Марият Мухина. 

В сбалансированном завтраке всегда должны присутствовать белок и углеводы, такие блюда дадут заряд бодрости и сделают рабочий день феерическим, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с НСН.

Ранее ученые Университета Англии Раскин в Великобритании и Университета де лас Америкас в Мексике обнаружили, что пропуск завтрака может приводить к снижению удовлетворенности жизнью у детей и подростков в возрасте 10-17 лет. Оказалось, что привычка регулярно завтракать коррелировала с уровнем удовлетворенности жизнью: дети, которые завтракали каждый день, чаще отмечали, что живут счастливой и полной жизнью. Мухина отметила, что отсутствие сбалансированного завтрака приводит к ухудшению настроения всех групп населения.

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«Стакан молока – это не завтрак, потому что там будет 1% белка максимум. В йогурте 100 грамм 3 грамма белка, а вот в твороге уже 18 грамм белка. Поэтому сбалансированный завтрак – это всегда белок и углеводы, но углеводы с низким гликемическим индексом. Для школьников, растущего организма и людей с нормальной массой тела подойдут и углеводы в виде круп, злаков. Но белковая составляющая должна быть всегда. Классические полезные завтраки – это, например, каша с сыром, яйцо с овощами, творог с фруктами, мясо, рыба, курица с овощами. Долгожители в Японии также едят сыр с овощами или рыбу с рисом. Этот завтрак не даст грустить, сделает рабочий день феерическим, это завтрак чемпиона», - сказала Мухина.

Диетолог также подчеркнула, что отсутствие сбалансированного завтрака приводит к так называемому синдрому хронической усталости у подростков.

«Плохо, когда дети завтракают хлопьями, потому что это просто углеводы с высоким гликемическим индексом и абсолютным отсутствием белка. Нужно уходить от таких завтраков и делать нормальную яичницу ребенку на завтрак или творог с фруктами мешать, потому что ребенку нужно больше кальция. Отказ от завтрака сильно влияет на самочувствие и настроение. Все процессы синтеза в организме, в том числе нейромедиаторов и гормонов, идут утром. Но для этого нужен субстрат. Когда подросток не ест, это всегда связано с угнетением настроения, отсутствием сил, появляется так называемый синдром хронической усталости, депрессивные состояния. Нужно всегда смотреть, как человек питается», - добавила собеседница НСН.

Ранее член регионального представительства международного института интегративной нутрициологии Елена Колотилкина в пресс-центре НСН рассказала, что проверить себя на скрытое ожирение можно с помощью биоимпедансного исследования, а также обычного измерения талии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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