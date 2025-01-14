«Медпомощь, а не услуги»: Юрист возмутился отменой уголовного наказания для врачей
Смерть пациентки в косметологической клинике привлечет повышенное внимание надзорных органов, но уголовного наказания не последует, сказал НСН Иван Соловьев.
После смерти пациентки в столичной клинике прокуратура должна проверить, соблюдал ли врач и медперсонал необходимые клинические протоколы. Об этом в беседе с НСН рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
В частной клинике Москвы Titania Clinic умерла пациентка во время процедуры по жиросжиганию, сообщает Telegram-канал Shot. Предварительно, 40-летней москвичке вкололи липолитики, после чего женщина внезапно покрылась сыпью и у нее случился эпилептический приступ. Сейчас в клинике работают сотрудники Следственного комитета. Соловьев допустил, что в данном случае необходима не только общая проверка клиники, но и проведение дополнительных экспертиз.
«Когда в частных клиниках происходит такая трагедия, к ним сразу повышенное внимание. Глобально это будет некий спорный случай между руководством клиники и родственниками потерпевшей. Необходимы четкие критерии, по которым можно было бы судить, грамотно ли действовал врач. Эту систему контроля уже долго вымучивает Минздрав, ключевую роль там играют клинические протоколы. Важно, насколько они соблюдались, комиссия это исследует, надо дожидаться экспертиз. Это трагедия. Прокуратура ведет проверку, надеюсь, это коснется не только вопросов законности. Также важно, были ли в клинике препараты, которые необходимо применять при аллергическом шоке. Изучались ли заранее аллергические реакции пациента, прорабатывались ли риски», - пояснил он.
При этом собеседник НСН напомнил, что в декабре 2024 года Госдума приняла закон о декриминализации медицинской деятельности.
«Раньше, если пациент погибал, медицинский персонал привлекали по 238 статье Уголовного кодекса. Однако относительно недавно врачей вывели из-под этой статьи. Врачебное сообщество восстало и пролоббировало решение, сказав, что врач может и не пойти на риск ради спасения пациента, если ему грозят уголовные кары. Это имеет под собой основания, однако также лишило нас инструмента, который сдерживал нерадивых врачей. Статью отменили только потому что якобы у нас медицинская помощь, а не медицинские услуги. Однако, по-моему, все наше здравоохранение сейчас занимается именно оказанием медицинских услуг. Помощь осталась в добром старом советском времени», - заявил он.
Соловьев также призвал внимательнее изучать отзывы о любой клинике прежде чем делать в ней какие-либо процедуры.
«Людям, конечно, нужно понимать, что идя в частную клинику, надо не только обращать внимание на красивую вывеску, мраморные полы, зеркала, но и на отзывы. Даже покупая себе какую-то вещь на маркетплейсах, мы смотрим отзывы. Почему все так невнимательны? В целях контроля с соблюдением режима врачебной тайны и с согласия пациента можно обговаривать, чтобы велась запись процедуры», - подытожил он.
Ранее врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова, комментируя ситуацию, в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что трагедия произошла на фоне индивидуальной реакции пациентки на препарат, и ни один врач не застрахован от подобных случаев.
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