«Медпомощь, а не услуги»: Юрист возмутился отменой уголовного наказания для врачей

При этом собеседник НСН напомнил, что в декабре 2024 года Госдума приняла закон о декриминализации медицинской деятельности.

«Раньше, если пациент погибал, медицинский персонал привлекали по 238 статье Уголовного кодекса. Однако относительно недавно врачей вывели из-под этой статьи. Врачебное сообщество восстало и пролоббировало решение, сказав, что врач может и не пойти на риск ради спасения пациента, если ему грозят уголовные кары. Это имеет под собой основания, однако также лишило нас инструмента, который сдерживал нерадивых врачей. Статью отменили только потому что якобы у нас медицинская помощь, а не медицинские услуги. Однако, по-моему, все наше здравоохранение сейчас занимается именно оказанием медицинских услуг. Помощь осталась в добром старом советском времени», - заявил он.

Соловьев также призвал внимательнее изучать отзывы о любой клинике прежде чем делать в ней какие-либо процедуры.

«Людям, конечно, нужно понимать, что идя в частную клинику, надо не только обращать внимание на красивую вывеску, мраморные полы, зеркала, но и на отзывы. Даже покупая себе какую-то вещь на маркетплейсах, мы смотрим отзывы. Почему все так невнимательны? В целях контроля с соблюдением режима врачебной тайны и с согласия пациента можно обговаривать, чтобы велась запись процедуры», - подытожил он.

Ранее врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова, комментируя ситуацию, в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что трагедия произошла на фоне индивидуальной реакции пациентки на препарат, и ни один врач не застрахован от подобных случаев.

