Производство автомобилей «Москвич» возобновят в России

В России возобновят производство автомобилей «Москвич». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, машины этой марки будут производить на столичном заводе Renault.

Отмечается, что до этого собственник предприятия принял решение о закрытии завода в столице, но город оставит его на балансе для сохранения рабочих мест.

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По данным источника, сначала в Москве наладят производство «классических авто с двигателем внутреннего сгорания», а потом и электромобилей.

Ранее в Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault переходят в собственность государства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиСергей СобянинМоскваПроизводство
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