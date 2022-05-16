Российские активы группы Renault переходят в собственность государства

«Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АВТОВАЗа — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ"», — отмечается в сообщении.

После сделки владельцем 100% акций ЗАО «Рено Россия» стало правительство Москвы, собственником 67,69% акций автоконцерна «Автоваз» стала РФ в лице ФГУП «НАМИ», оставшиеся акции автоконцерна сохранит госкорпорация «Ростех».

При этом за Renault сохранили право выкупить обратно долю в «Автовазе» в течение следующих 6 лет.

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, сделка позволит «обеспечить сохранение управляемости "АВТОВАЗа" и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений».

На заводах «Автоваз» продолжат выпуск всей линейки автомобилей LADA, отмечает RT. Также концерн будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault в России, пишет Ura.ru.

