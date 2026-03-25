Впервые за 20 лет в России обновили ГОСТ на дороги. Он заработает с 1 апреля и должен повысить качество дорог. Главные изменения — новые требования к применению полимерно-битумных вяжущих в дорожном строительстве. Это то, что должно делать асфальт устойчивым к трещинам и колее. В Росстандарте считают, что новый ГОСТ поможет сократить ремонты дорог, потому что это одна из самых затратных статей в регионах. Крохмаль посетовал на разрозненность в сфере дорожного строительства.

«Я считаю, что у нас ГОСТ отдельно, правила отдельно, ремонт отдельно, водитель отдельно. У нас все по отдельности, нет никакого комплекса. В Китае, например, ГОСТ оптимизируют буквально каждые пару лет. Туда вносят корректировки в зависимости от технологии, современных процессов по ремонту дорог, которые не стоят на месте. В России ремонтируют дороги по технологиям 1967 года, когда не было шипованной резины, огромных грузовиков, большой интенсивности движения по трассам и так далее. Ничего не поменялось! Именно поэтому все дороги, которые делаются, "вылетают" через считаные месяцы. Наша проблема в том, что нет службы по мониторингу и контролю проведенных работ по укладке дорожного полотна. Приезжает проверка, все выглядит нормально, она уезжает. Если же посмотреть из-за кустов за происходящим, то будет видно, что все технологии работ нарушаются», — сказал собеседник НСН.