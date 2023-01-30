«Не для России!»: Названы минусы холодного ресайклинга при ремонте дорог

Накануне «Коммерсант» сообщил, что Росавтодор провел тендер по исследованию «практики применения» технологии холодного ресайклинга при строительстве, реконструкции и капремонте дорог. Так, контракт на 26,4 млн рублей будет заключен с ассоциацией «Росасфальт». Указывается, что власти намерены расширить масштаб использования такой технологии. Марсель Бикбау отметил, в России ни в коем случае нельзя использовать такую технологию.

«Давным-давно пора переходить на основание дорог из бетона. Я борюсь больше четверти века за это, но, к сожалению, очень мало успехов. Асфальт не для России, поскольку климат у страны специфичный, это самая холодная страна в мире. Если более-менее нормально уложить, то это может прослужить два-три года максимум. Эту технологию, которой я занимаюсь больше четверти века, реализовали и в Канаде, и в США. Это технология строительства дорог из бетонных плит, стянутых стальными канатами. Весь мир стал использовать эту технологию, кроме России», - сказал Бикбау.

Так, ресайклинг в дорожном строительстве подразумевает технологию повторного использования старого асфальта. Различают горячий ресайклинг и холодный. Последний наиболее распространен и стоит дешевле.

Как пояснили «Коммерсанту» в Росавтодоре, старый асфальт измельчается фрезерованием и смешивается с щебнем, песком, различными добавками, цементом или битумом. Холодный ресайклинг позволяет экономить стройматериалы и не тратиться на их доставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

