«Не для России!»: Названы минусы холодного ресайклинга при ремонте дорог
России необходимо начать применять технологию строительства дорог из бетонных плит, стянутых стальными канатами, а не использовать старый асфальт повторно, отметил в эфире НСН академик Марсель Бикбау.
Технологию холодного ресайклинга нельзя применять в России при строительстве и ремонте дорог, при таком раскладе они прослужат максимум два-три года, рассказал академик РАЕН, специалист по дорожному строительству Марсель Бикбау в разговоре с НСН.
Накануне «Коммерсант» сообщил, что Росавтодор провел тендер по исследованию «практики применения» технологии холодного ресайклинга при строительстве, реконструкции и капремонте дорог. Так, контракт на 26,4 млн рублей будет заключен с ассоциацией «Росасфальт». Указывается, что власти намерены расширить масштаб использования такой технологии. Марсель Бикбау отметил, в России ни в коем случае нельзя использовать такую технологию.
«Давным-давно пора переходить на основание дорог из бетона. Я борюсь больше четверти века за это, но, к сожалению, очень мало успехов. Асфальт не для России, поскольку климат у страны специфичный, это самая холодная страна в мире. Если более-менее нормально уложить, то это может прослужить два-три года максимум. Эту технологию, которой я занимаюсь больше четверти века, реализовали и в Канаде, и в США. Это технология строительства дорог из бетонных плит, стянутых стальными канатами. Весь мир стал использовать эту технологию, кроме России», - сказал Бикбау.
Так, ресайклинг в дорожном строительстве подразумевает технологию повторного использования старого асфальта. Различают горячий ресайклинг и холодный. Последний наиболее распространен и стоит дешевле.
Как пояснили «Коммерсанту» в Росавтодоре, старый асфальт измельчается фрезерованием и смешивается с щебнем, песком, различными добавками, цементом или битумом. Холодный ресайклинг позволяет экономить стройматериалы и не тратиться на их доставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- Нового посла США в РФ встречают в Москве митингом
- Песков заявил, что Россия блестяще вышла из всех кризисных ситуаций
- Кадыров пригрозил «карой» сжегшему Коран датскому провокатору
- Заболеваемость COVID в РФ выросла на 20% за неделю
- Сериал о группе «Король и Шут» выйдет в марте
- Песков заявил, что поставки вооружений Украине не изменят ход СВО
- Медведев словами Тютчева объяснил воссоединение России
- Песков заявил о сохранении онлайн технологий в работе Путина
- Песков: Путин на этой неделе посетит Волгоград
- В Кремле назвали ложью заявление Джонсона о якобы угрозах Путина ракетами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru