ОЖД: В Ленобласти на тушение терминала НОВАТЭК направили пожарный поезд

В Ленинградской области в район порта Усть-Луга для тушения пожара на терминале НОВАТЭК, возникшего при атаке БПЛА ВСУ, направили пожарный поезд. Об этом сообщили представители Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Отмечается, что в состав поезда вошли свыше 183 тонн воды и пять тонн пенообразователя.