ОЖД: В Ленобласти на тушение терминала НОВАТЭК направили пожарный поезд

В Ленинградской области в район порта Усть-Луга для тушения пожара на терминале НОВАТЭК, возникшего при атаке БПЛА ВСУ, направили пожарный поезд. Об этом сообщили представители Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Отмечается, что в состав поезда вошли свыше 183 тонн воды и пять тонн пенообразователя.

При атаке БПЛА ВСУ начался пожар на Курской АЭС и на терминале НОВАТЭК в Ленобласти

Между тем, в ОЖД подчеркнули, что ситуация на терминале не повлияла на движение пассажирских поездов. По данным источника, угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет.

Накануне обломки БПЛА ВСУ упали на территорию терминала НОВАТЭК в Ленинградской области, в результате чего на объекте начался пожар. Уточняется, что никто не пострадал.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при атаке беспилотника ВСУ произошло возгорание на Курской АЭС.

ФОТО: t.me/avbogomaz
