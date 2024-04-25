Путин призвал не покрывать грядущий дефицит кадров мигрантами
25 апреля 202415:41
Президент России Владимир Путин предупредил о грядущем дефиците кадров в России.
По его словам, этот дефицит нельзя покрыть за счет мигрантов. Российский лидер призвал искать другие подходы.
«Нам нужно готовить современных, востребованных специалистов, давать им такие навыки и квалификации, которые гарантируют интересную, надежную, хорошо оплачиваемую работу», - подчеркнул Путин.
Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее предложил создать государственный реестр работодателей, у которых будет право нанимать мигрантов. По его словам, компании сначала должны будут доказать, что другого решения нет, при этом безусловным приоритетом должно стать привлечение местных кадров, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru