Путин призвал не покрывать грядущий дефицит кадров мигрантами

Президент России Владимир Путин предупредил о грядущем дефиците кадров в России.

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По его словам, этот дефицит нельзя покрыть за счет мигрантов. Российский лидер призвал искать другие подходы.

«Нам нужно готовить современных, востребованных специалистов, давать им такие навыки и квалификации, которые гарантируют интересную, надежную, хорошо оплачиваемую работу», - подчеркнул Путин.

Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее предложил создать государственный реестр работодателей, у которых будет право нанимать мигрантов. По его словам, компании сначала должны будут доказать, что другого решения нет, при этом безусловным приоритетом должно стать привлечение местных кадров, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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