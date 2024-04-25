Путин призвал не покрывать грядущий дефицит кадров мигрантами

По его словам, этот дефицит нельзя покрыть за счет мигрантов. Российский лидер призвал искать другие подходы.

«Нам нужно готовить современных, востребованных специалистов, давать им такие навыки и квалификации, которые гарантируют интересную, надежную, хорошо оплачиваемую работу», - подчеркнул Путин.

Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее предложил создать государственный реестр работодателей, у которых будет право нанимать мигрантов. По его словам, компании сначала должны будут доказать, что другого решения нет, при этом безусловным приоритетом должно стать привлечение местных кадров, отмечает RT.

