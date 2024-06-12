Эксперт: число трудовых мигрантов в России в ближайшее время сохранится

В России в ближайшие два года будет находится порядка двух миллионов трудовых мигрантов. Как пишет РИА Новости, об этом заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох.

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По его мнению, их численность будет находиться на указанном уровне «в этом году и в следующем – тоже».

При этом Волох отметил, что Россия продолжит привлекать трудовых мигрантов.

«Российская Федерация будет привлекать иностранных работников для работы в определённых отраслях, на определённых территориях... трудовая миграция будет присутствовать», - заключил эксперт.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в России с января по апрель 2024 года на 13% выросло число тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
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