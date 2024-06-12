Эксперт: число трудовых мигрантов в России в ближайшее время сохранится
В России в ближайшие два года будет находится порядка двух миллионов трудовых мигрантов. Как пишет РИА Новости, об этом заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох.
По его мнению, их численность будет находиться на указанном уровне «в этом году и в следующем – тоже».
При этом Волох отметил, что Россия продолжит привлекать трудовых мигрантов.
«Российская Федерация будет привлекать иностранных работников для работы в определённых отраслях, на определённых территориях... трудовая миграция будет присутствовать», - заключил эксперт.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в России с января по апрель 2024 года на 13% выросло число тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru