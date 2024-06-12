Эксперт: число трудовых мигрантов в России в ближайшее время сохранится

По его мнению, их численность будет находиться на указанном уровне «в этом году и в следующем – тоже».

При этом Волох отметил, что Россия продолжит привлекать трудовых мигрантов.

«Российская Федерация будет привлекать иностранных работников для работы в определённых отраслях, на определённых территориях... трудовая миграция будет присутствовать», - заключил эксперт.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в России с января по апрель 2024 года на 13% выросло число тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

