Овечкин заключил новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» до 2027 года
Российский нападающий, лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заключил новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз», который будет действовать до 2027 года, сообщает RT.
Согласно контракту, годовая зарплата хоккеиста составит $4,25 млн, однако она может достичь $9 млн с учетом бонусов.
Прославленному форварду 40 лет, его трижды признавали самым ценным игроком регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Он три раза выигрывал «Морис Ришар Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», также в его активе «Арт Росс Трофи», вручающийся лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, напоминает издание «Профиль».
Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил в беседе с НСН, что Овечкину сначала нужно забить 11 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки и навеки себя обезопасить, а уже потом думать о тренерстве.
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