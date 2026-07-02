Овечкин заключил новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» до 2027 года

Российский нападающий, лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заключил новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз», который будет действовать до 2027 года, сообщает RT.

Согласно контракту, годовая зарплата хоккеиста составит $4,25 млн, однако она может достичь $9 млн с учетом бонусов.