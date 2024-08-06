«Отрицание и богема»: Девочки-подростки обошли мальчиков по страсти к татуировкам
Врач Владимир Круглый в эфире НСН развеял страшилки и предупредил, что запреты уведут тату-салоны в подвалы, а психолог Наталья Наумова объяснила, что девушки отрицают свою внешность и хотят понравиться мальчикам.
Девочки-подростки делают татуировки чаще мальчиков, подтвердили в интервью НСН заслуженный врач России Владимир Круглый и детский психолог Наталья Наумова.
Депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов ранее сообщил о подготовке законопроекта, запрещающего детям до 18 лет делать татуировки. По его мнению, набивать тату в подростковом возрасте «крайне опасно», поскольку дети не могут принимать ответственных решений. Круглый не поддержал такой запрет.
«Если говорить с медицинской точки зрения, особого вреда татуировки не приносят. В каких-то редких случаях осложнения могут быть, но это очень маленькая доля процента. Если говорить о морально-нравственной составляющий, я лично отношусь к этому скептически, но запрещать бы не стал. Инициативу Милонова я бы не поддержал, у нас и так запретов очень много. Тогда это будет все равно делаться подпольно и криминально, уйдет в подвалы, и кому будет легче? Это все равно некий пласт культуры. Если люди захотят это сделать, то сделают», - сказал заслуженный врач России.
По его словам, татуировки больше делают девушки-подростки из богемной среды, а в регионах это встречается реже.
«Родители бывают разные, как и татуировки – это далеко не всегда связано с криминалом, а очень часто молодые люди и девушки применяют их в качестве украшения. У несовершеннолетних мальчиков-подростков это бывает редко, девушки 14-15 лет намного чаще делают татуировки. Это связано с желанием выделиться. Также это распространено в более богемной среде, например в Питере, а в провинции достаточно редко», - отметил Круглый.
Со своей стороны, Наталья Наумова объяснила, в чем отличается мотивация девушек и парней, делающих татуировки.
«У девочек это практикуется в большей степени. Они таким образом отрицают свою внешность и думают, что если они с татуировкой, то интереснее и привлекательнее. Мальчики тоже так считают, только там процесс идет немножко по-другому. Им кажется, что они таким образом станут круче, будут лучше восприниматься другими пацанами, особенно, если в компании уже у кого-то есть татуировки. А девочки – за красоту и привлекательность для мальчиков», - указала детский психолог.
По ее словам, часто подростки делают татуировки, чтобы повысить значимость в глазах родителей.
«В моей практике часто бывает, что ребенок не хотел татуировку, а хотел проверить, любят ли его родители. Им кажется, что без татуировки ребенок не такой значимый. Повышаем уровень значимости – теряется потребность в татуировке. Если сказать подростку прямым текстом, что этого делать не стоит, и приводить какие-то аргументы, он будет делать все наоборот и пытаться доказать взрослым, что они ничего не понимают, а он – самый умный. Здесь родителям важно не показывать эмоций, а поговорить спокойно и искренне. Самое главное, сказать ребенку, что ты сам принимаешь решения. Как решишь, так и будет, только сопоставь все за и против», - заключила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 24-летняя девушка после домашнего тату-сеанса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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