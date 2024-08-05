Милонов предложил запретить татуировки детям до 18 лет

Госдуме разрабатывается законопроект, который запретит нанесение татуировок лицам младше 18 лет. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его мнению, татуировки являются признаком взрослой жизни и не должны быть доступны несовершеннолетним.

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Депутат подчеркнул, что до достижения 18 лет молодые люди не могут принимать важные решения, например, не могут голосовать.

Милонов отметил, что подростки часто меняют свои взгляды, в то время как татуировки остаются на всю жизнь. Депутат также указал на то, некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве кандидатам с татуировками, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Ермохин / ТАСС
ТЕГИ:ЗаконопроектНесовершеннолетниеВиталий Милонов

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