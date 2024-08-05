Милонов предложил запретить татуировки детям до 18 лет

Госдуме разрабатывается законопроект, который запретит нанесение татуировок лицам младше 18 лет. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его мнению, татуировки являются признаком взрослой жизни и не должны быть доступны несовершеннолетним.