Фронтмен Metallica сделал татуировку из праха лидера Motorhead
Фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд в своих соцсетях похвастал новой татуировкой, благодаря которой с ним навсегда останется частичка покойного лидера коллектива Motorhead Лемми Килмистера.
Как говорится в сообщении, для татуировки использовались чернила, к которым добавили щепотку кремационного пепла Килмистера. Хетфилд отметил, что теперь «Ленни всё ещё может показывать миру средний палец».
Участник Metallica сделал татуировку в виде железного креста и туза пик. Данное украшение можно было увидеть на шее Килмистера, а туз является отсылкой к одному из главных хитов Motorhead «Ace of Spades».
Ранее защитник московского ФК ЦСКА Виллиан Роша сделал татуировку с изображением Кубка России по футболу, сообщает RT.
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