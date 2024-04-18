Фронтмен Metallica сделал татуировку из праха лидера Motorhead

Как говорится в сообщении, для татуировки использовались чернила, к которым добавили щепотку кремационного пепла Килмистера. Хетфилд отметил, что теперь «Ленни всё ещё может показывать миру средний палец».

Участник Metallica сделал татуировку в виде железного креста и туза пик. Данное украшение можно было увидеть на шее Килмистера, а туз является отсылкой к одному из главных хитов Motorhead «Ace of Spades».

Ранее защитник московского ФК ЦСКА Виллиан Роша сделал татуировку с изображением Кубка России по футболу, сообщает RT.

