Отвлёкся на телефон: Кто виноват в авариях на аттракционах
Михаил Кондратьев заявил НСН, что в современных парках развлечений может произойти только остановка аттракциона, а Игорь Родионов указал, что все инциденты чаще всего происходят по вине эксплуатантов.
Инциденты на аттракционах чаще всего происходят из-за неграмотного технического обслуживания и человеческой невнимательности, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов.
«Никакой официальной статистики по инцидентам на аттракционах в нашей стране не ведётся. Этим могла бы заниматься только государственная структура, но ни одна из них сейчас этим не занимается. Данные собирают лишь из открытых источников — из того, что попадает в средства массовой информации. При этом ряд таких случаев порой вообще не получает огласки. Каковы причины тех или иных внештатных ситуаций? На первом месте — неграмотное техническое обслуживание. Как правило, это касается старых аттракционов либо тех, что размещаются во временных передвижных парках. Часто речь идёт о батутах на таких площадках. В остальных случаях решающую роль играет человеческий фактор — ошибка инструктора: где‑то не проверил страховочный трос, а где‑то отвлёкся на телефон. С другой стороны, сказывается и поведение посетителей — они не читают правила пользования тем или иным аттракционом», — сказал собеседник НСН.
Генеральный директор АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев, в свою очередь, отметил, что большинство нештатных ситуаций корректно называть не авариями, а техническими остановками.
«Всё, что у нас когда‑либо случалось, я называю "технической остановкой". Представить себе случай какого‑то внешнего воздействия, ошибки человека, поведения гостя и так далее сложно. Единственное, что может пойти не так, — это остановка аттракциона. Это заложено производителем. С нашей стороны проводятся регулярные тренировки и тренинги. Они проходят ночью, в нерабочие часы парка. Мы отрабатываем действия на случай технической остановки — в том числе порядок вывода посетителей, хотя это и не полноценная эвакуация. Если аттракцион останавливается, мы просто выполняем перезагрузку систем. Как правило, помощь сторонних служб не требуется — у нас всё отработано», — рассказал он.
Напомним, что АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» управляет тематическим парком «Остров Мечты» в Москве.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила НСН, что производители и эксплуатанты аттракционов сами простят государство о «белой книге» со всеми правилами и нормами, однако этот вопрос всё ещё не решён.
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