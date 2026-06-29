Генеральный директор АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев, в свою очередь, отметил, что большинство нештатных ситуаций корректно называть не авариями, а техническими остановками.

«Всё, что у нас когда‑либо случалось, я называю "технической остановкой". Представить себе случай какого‑то внешнего воздействия, ошибки человека, поведения гостя и так далее сложно. Единственное, что может пойти не так, — это остановка аттракциона. Это заложено производителем. С нашей стороны проводятся регулярные тренировки и тренинги. Они проходят ночью, в нерабочие часы парка. Мы отрабатываем действия на случай технической остановки — в том числе порядок вывода посетителей, хотя это и не полноценная эвакуация. Если аттракцион останавливается, мы просто выполняем перезагрузку систем. Как правило, помощь сторонних служб не требуется — у нас всё отработано», — рассказал он.

Напомним, что АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» управляет тематическим парком «Остров Мечты» в Москве.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила НСН, что производители и эксплуатанты аттракционов сами простят государство о «белой книге» со всеми правилами и нормами, однако этот вопрос всё ещё не решён.

