Появление обязательной доли отечественных фильмов в кинопрокате может стать одной из мер поддержки российского кино, которую совместно разработают Госдума и правительство, сообщила глава думского комитета по культуре Ольга Казакова на полях первого этапа предвыборного съезда «Единой России». Как пишет ТАСС, депутат отмечает, что важно обсудить, как решение отразится на деятельности кинотеатров. Конкретные меры парламентарии будут обсуждать вместе с кабмином и кинематографистами. Хажинская усомнилась в востребованности такого нововведения.

«Пока нет квотирования ни в каком проценте. Если есть цифра, рекомендованная министерством, это не обязывает ни один кинотеатр следовать этому квотированию. Нынешняя доля российского контента в кинотеатрах – 70%. Я не знаю, за что они бьются, когда подавляющее большинство сеансов – российские фильмы. Ума не приложу, какой смысл делать дополнительное квотирование. Почему это должны делать правительство и Госдума – тоже не очень понимаю. У нас есть профильные министерства и департамент кинематографии, которые гораздо лучше понимают все насущные проблемы кинотеатров. Я бы не рекомендовала Госдуме в это лезть, думаю, разберутся без них», - отметила она.

По словам собеседницы НСН, в подобном квотировании нет необходимости даже при условии возвращения фильмов крупных зарубежных студий в репертуар российских кинотеатров.

«Маловероятно, что это решение – подготовка к возвращению зарубежных студий. Если они вернутся, то не прямыми офисами, а через дистрибьюторов. Дистрибьюторы будут российскими, они будут подчиняться профильному министерству, департаменту кинематографии. Там и без квотирования, надеюсь, несуществующего, все будет распределено», - объяснила Хажинская.