СМИ: Толпа автоподставщиков напала на полицейского в Москве
Толпа автоподставщиков напала на полицейского на дороге у Китай-города в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Сообщается, что водитель ехал со скоростью не более 10 км/ч, когда об его машину ударилась девушка. Практически сразу к гражданину подошли её друзья и стали требовать 10 тысяч рублей. При этом они угрожали водителю, что пострадавшая напишет заявление и тогда ему придётся платить уже 200 тысяч.
Гражданин на шантаж не поддался и вызвал полицию. Прибывший на место инцидента инспектор ДПС попросил у девушки документы. После этого её друзья стали угрожать полицейскому. Один из парней толкнул стража порядка. Через несколько минут вся компания ушла.
По данным канала, возбуждено уголовное дело.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил «Радиоточке НСН», что при подозрении на автоподставу следует решать все вопросы только через вызов полиции.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Прием документов на венгерские визы приостановлен в Казани, Самаре и Уфе
- Трамп: Иран запросил встречу с США
- «Читайте правила!»: Насколько безопасны современные аттракционы
- Каллас заявила, что Евросоюзу не нужна единая армия
- Отвлёкся на телефон: Кто виноват в авариях на аттракционах
- СМИ: Толпа автоподставщиков напала на полицейского в Москве
- «Это хайп!»: Самокатчики поспорили с ИИ о 90% нарушений на зебре
- Автоперевозчики отказались от дальних поездок в России из-за дефицита топлива
- Кинотеатры сочли квотирование для отечественных фильмов бессмысленным
- В России на 20% выросла обеспеченность жильем