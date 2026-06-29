СМИ: Толпа автоподставщиков напала на полицейского в Москве

Сообщается, что водитель ехал со скоростью не более 10 км/ч, когда об его машину ударилась девушка. Практически сразу к гражданину подошли её друзья и стали требовать 10 тысяч рублей. При этом они угрожали водителю, что пострадавшая напишет заявление и тогда ему придётся платить уже 200 тысяч.

Гражданин на шантаж не поддался и вызвал полицию. Прибывший на место инцидента инспектор ДПС попросил у девушки документы. После этого её друзья стали угрожать полицейскому. Один из парней толкнул стража порядка. Через несколько минут вся компания ушла.

По данным канала, возбуждено уголовное дело.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил «Радиоточке НСН», что при подозрении на автоподставу следует решать все вопросы только через вызов полиции.

