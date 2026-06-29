Электросамокатчики не хотят спешиваться на пешеходных переходах из-за менталитета, однако речь не идет о массовых нарушениях, заявила в интервью НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге по зебре проезжают 89% самокатчиков, а в Самаре - 88%. Соответствующие данные приводит ТАСС со ссылкой на разработчика систем ИИ-видеонаблюдения Netvision. Эрдман назвала эти цифры хайпом.