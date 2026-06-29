«Это хайп!»: Самокатчики поспорили с ИИ о 90% нарушений на зебре
С нарушениями совершается не больше 10% поездок на электросамокатах, а путь борьбы с ними один: контроль камерами и штрафы, сказала в эфире НСН Ксения Эрдман.
Электросамокатчики не хотят спешиваться на пешеходных переходах из-за менталитета, однако речь не идет о массовых нарушениях, заявила в интервью НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге по зебре проезжают 89% самокатчиков, а в Самаре - 88%. Соответствующие данные приводит ТАСС со ссылкой на разработчика систем ИИ-видеонаблюдения Netvision. Эрдман назвала эти цифры хайпом.
«Операторы средств индивидуальной мобильности (СИМ), наша ассоциация в том числе, анализируют каждую поездку. По нашим данным, то что 90% поездок совершаются с нарушениями – это абсолютная неправда, эта цифра просто для хайпа. Эта цифра сильно меньше и, скорее, другое соотношение: 90% поездок совершаются без нарушений, а нарушают даже меньше 10%. Как всегда происходит перекос риторики в сторону кикшеринга. У нас еще есть частные самокаты и моноколеса, которых в два раза больше, чем кикшеринга. На них нарушений совершается намного больше. Например, по статистике прошлого года аховая ситуация была как раз с частниками: 54 летальных исхода из 68 были с частными СИМ», - отметила она.
По мнению Эрдман, самый эффективный способ борьбы с нарушениями самокатчиков – камеры и штрафы.
«Это особенность нашего менталитета - жить по принципу: если я нарушаю, но никто не видит, значит я не нарушаю. Мы уже это проходили. Был период, когда люди игнорировали за рулем правила и ограничения скорости, пешеходов не пропускали, не спешивались, разметку не замечали, однако, как только появилась фото- и видеофиксация, все сразу пришли в чувство. Никто не нарушает не потому, что все стали законопослушными, а потому что штрафы не хотят платить, которые еще и повышаются. Это единственный путь, другого пути нет. Я не верю, что мы однажды проснемся и все начнем жить по правилам, даже не только в рамках соблюдения правил на самокатах. У нас другой менталитет, поэтому только надзор, контроль и наказание», - заключила собеседница НСН.
По данным ГИБДД, в январе-мае 2026 года в России аварийность с СИМ увеличилась на 32%, в результате погибли 11 человек, а травмы получили более 1200, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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