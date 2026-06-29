В России на 20% выросла обеспеченность жильем

Издание ссылается на результаты исследования консалтинговой компании MACON и холдинга «Талан», согласно которому в городах-миллионниках, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, средняя обеспеченность жильём составляет 31,8 квадратного метра на человека, что на 28% выше показателей 2015 года.

Самый высокий рост продемонстрировал Краснодар. Обеспеченность жильём в кубанской столице за 10 лет увеличилась на 58% - до 46,6 квадратного метра на человека. Среди городов с населением от полумиллиона до миллиона человек лидером стала Махачкала - 25,6 квадратного метра на человека, что на 61% больше, чем в 2015 году.

«Города-лидеры значительно опережают территории с более низкой строительной активностью. В перспективе ключевой задачей станет сокращение этого разрыва», — отметил директор по продажам компании «Талан» Рустам Хамдамов.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила «Радиоточке НСН», что повышение ставок по льготной ипотеке лишит молодые семьи возможности приобрести жильё.