«Читайте правила!»: Насколько безопасны современные аттракционы
Игорь Родионов раскрыл НСН, что чем аттракцион выше и быстрее, тем больше рисков при эксплуатации он несет.
Все перегрузки на современных аттракционах нормированы и не угрожают здоровью человека. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов.
«В России индустрия парков аттракционов глобально начала развиваться после 2010 года. Тогда у нас стали появляться первые парки. Парков у нас не очень много. Однако при этом на международном уровне наша страна уже достаточно долгое время — больше 20 лет — занимается вопросом биомеханики, то есть биомеханического воздействия ускорения на пассажиров аттракционов. Все горки, все аттракционы нормированы. Есть нормы, которые устанавливают, какие перегрузки допустимы для пассажира. Все перегрузки безопасны для людей», — отметил он.
По его словам, очень важно читать правила пользования аттракционом, его характеристики и здраво оценивать, насколько человек готов на нем прокатиться.
«Когда человек идет на аттракцион, у него есть возможность посмотреть, что с ним там будет происходить. Он сам решает, страшно ему или нет. Мы видим, что на аттракционах люди кричат, визжат, но эта жажда адреналина находится внутри человека. Поэтому и появились все эти экстремальные развлечения. Но нужно помнить о правилах, которые вывешиваются перед каждым аттракционом. Все ограничения прописываются. Чем аттракцион выше и быстрее, тем больше рисков при эксплуатации он несет. Эти аттракционы самые поднадзорные, они подлежат обязательной сертификации и учету», — указал он.
Ранее Родинов заявил НСН, что технический регламент для аттракционов был принят в 2018 году, он уже устарел и требует обновления.
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