По его словам, очень важно читать правила пользования аттракционом, его характеристики и здраво оценивать, насколько человек готов на нем прокатиться.

«Когда человек идет на аттракцион, у него есть возможность посмотреть, что с ним там будет происходить. Он сам решает, страшно ему или нет. Мы видим, что на аттракционах люди кричат, визжат, но эта жажда адреналина находится внутри человека. Поэтому и появились все эти экстремальные развлечения. Но нужно помнить о правилах, которые вывешиваются перед каждым аттракционом. Все ограничения прописываются. Чем аттракцион выше и быстрее, тем больше рисков при эксплуатации он несет. Эти аттракционы самые поднадзорные, они подлежат обязательной сертификации и учету», — указал он.

Ранее Родинов заявил НСН, что технический регламент для аттракционов был принят в 2018 году, он уже устарел и требует обновления.

