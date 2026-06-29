Каллас заявила, что Евросоюзу не нужна единая армия
Единая армия Евросоюзу не нужна. Как пишет RT, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Она отметила, что у каждого входящего в Евросоющ государства есть собственная армия.
«Все они уже являются частью общей оборонной структуры НАТО... Создание второй армии, подчиненной руководству Евросоюза, не представляется возможным», — указала диплома.
Ранее Каллас заявила, что вместо создания новых структур Евросоюзу нужно развивать уже существующие форматы, включая группы быстрого реагирования на гибридные угрозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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