Трамп: Иран запросил встречу с США

Он указал, что встреча должна состояться 30 июня в столице Катара Дохе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, в свою очередь, рассказала, что на переговоры отправятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее Трамп заявил, что союзники США по НАТО подвели Вашингтон при конфликте с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».