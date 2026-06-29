Трамп: Иран запросил встречу с США
29 июня 202616:14
Алексей Филимонов
Иран запросил встречу с США. Как сообщает RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Он указал, что встреча должна состояться 30 июня в столице Катара Дохе.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, в свою очередь, рассказала, что на переговоры отправятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять американского лидера Джаред Кушнер.
Ранее Трамп заявил, что союзники США по НАТО подвели Вашингтон при конфликте с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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