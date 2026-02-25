Розничные цены на автозапчасти не снижаются, так как упал спрос, продавать дешевле невыгодно, а многие автобизнесы работают в кредит на фоне высокой ставки. Об этом НСН рассказал генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.

В России снизились оптовые цены на автозапчасти, однако на рознице это пока не отразилось. В среднем стоимость комплектующих на оптовом рынке сократилась на 10–15%, следует из материалов Союза автосервисов, пишут «Известия». Наиболее заметно — на 16–18% — подешевели основные расходные материалы: фильтры, тормозные колодки и диски, амортизаторы. Пархоменко раскрыл, почему розничные цены не ползут вниз.

«Дело в том, что упал спрос, а если те, кто торгуют запчастями, снизят цены, то недополучат прибыль. Потому что сейчас из-за санкций сложилась не совсем рыночная ситуация, особенно с европейскими, японскими запчастями. Приходится покупать в том числе и по не сниженным ценам. Мне кажется, что сам курс юаня не влияет напрямую на стоимость. Мы видим, что рубль окреп, и привыкли, что раз он укрепился, значит, цены на импортные товары должны снизиться. Но этого не происходит. Наверное, потому что налоги увеличились, зарплатные ожидания у граждан увеличились, выросли цены на некоторые товары. А с чего бизнес будет снижать цену, если нагрузка на него увеличивается? Ключевая ставка высокая. Многие бизнесы работают в кредит, особенно те же запчасти», - рассказал он.