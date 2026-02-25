Оторвется по дороге: Россиян призвали не экономить на автозапчастях

Юрий Пархоменко заявил НСН, что не стоит ждать снижения цен на автомобильные детали в рознице, несмотря на снижение оптовых, и напомнил, к чему может привести эксплуатация некачественных аналогов.

Розничные цены на автозапчасти не снижаются, так как упал спрос, продавать дешевле невыгодно, а многие автобизнесы работают в кредит на фоне высокой ставки. Об этом НСН рассказал генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.

В России снизились оптовые цены на автозапчасти, однако на рознице это пока не отразилось. В среднем стоимость комплектующих на оптовом рынке сократилась на 10–15%, следует из материалов Союза автосервисов, пишут «Известия». Наиболее заметно — на 16–18% — подешевели основные расходные материалы: фильтры, тормозные колодки и диски, амортизаторы. Пархоменко раскрыл, почему розничные цены не ползут вниз.

«Дело в том, что упал спрос, а если те, кто торгуют запчастями, снизят цены, то недополучат прибыль. Потому что сейчас из-за санкций сложилась не совсем рыночная ситуация, особенно с европейскими, японскими запчастями. Приходится покупать в том числе и по не сниженным ценам. Мне кажется, что сам курс юаня не влияет напрямую на стоимость. Мы видим, что рубль окреп, и привыкли, что раз он укрепился, значит, цены на импортные товары должны снизиться. Но этого не происходит. Наверное, потому что налоги увеличились, зарплатные ожидания у граждан увеличились, выросли цены на некоторые товары. А с чего бизнес будет снижать цену, если нагрузка на него увеличивается? Ключевая ставка высокая. Многие бизнесы работают в кредит, особенно те же запчасти», - рассказал он.

Миллиону россиян пообещали проблемы с автозапчастями Renault

Также собеседник НСН предостерег автомобилистов от экономии на деталях.

«Когда экономическая ситуация ухудшается, люди стараются сэкономить. Это неправильно, потому что некоторые неоригинальные запчасти низкого качества могут привести к негативным последствиям при эксплуатации автомобиля. Например, шаровые опоры, если они сделаны из плохого материала, просто оторвет на дороге. Плюс у нас порой даже за оригинальную деталь выдают подделку, потому что сейчас процветает серый импорт, контроль, конечно, ослаб», - отметил Пархоменко.

При этом Пархоменко подчеркнул, что качество китайских аналогов повысилось.

Россиян предупредили о росте цен на автозапчасти до 20%

«Я наблюдаю, что качество китайской продукции повысилось. Оно, конечно, проигрывает оригиналам, но оно высокое. Есть китайский завод, который делает продукцию на совесть, ее цена не такая низкая, а есть маленькие «шарашки», делающие внешне то же самое, но низкого качества», - подытожил он.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил НСН, что у автосервисов упал спрос по тем клиентам, которые могут себе сами организовать ремонт автомобиля, однако нередко умельцы прибегают потом к специалистам с разобранными деталями и просят помощи.

