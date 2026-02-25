Оторвется по дороге: Россиян призвали не экономить на автозапчастях
Юрий Пархоменко заявил НСН, что не стоит ждать снижения цен на автомобильные детали в рознице, несмотря на снижение оптовых, и напомнил, к чему может привести эксплуатация некачественных аналогов.
Розничные цены на автозапчасти не снижаются, так как упал спрос, продавать дешевле невыгодно, а многие автобизнесы работают в кредит на фоне высокой ставки. Об этом НСН рассказал генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
В России снизились оптовые цены на автозапчасти, однако на рознице это пока не отразилось. В среднем стоимость комплектующих на оптовом рынке сократилась на 10–15%, следует из материалов Союза автосервисов, пишут «Известия». Наиболее заметно — на 16–18% — подешевели основные расходные материалы: фильтры, тормозные колодки и диски, амортизаторы. Пархоменко раскрыл, почему розничные цены не ползут вниз.
«Дело в том, что упал спрос, а если те, кто торгуют запчастями, снизят цены, то недополучат прибыль. Потому что сейчас из-за санкций сложилась не совсем рыночная ситуация, особенно с европейскими, японскими запчастями. Приходится покупать в том числе и по не сниженным ценам. Мне кажется, что сам курс юаня не влияет напрямую на стоимость. Мы видим, что рубль окреп, и привыкли, что раз он укрепился, значит, цены на импортные товары должны снизиться. Но этого не происходит. Наверное, потому что налоги увеличились, зарплатные ожидания у граждан увеличились, выросли цены на некоторые товары. А с чего бизнес будет снижать цену, если нагрузка на него увеличивается? Ключевая ставка высокая. Многие бизнесы работают в кредит, особенно те же запчасти», - рассказал он.
Также собеседник НСН предостерег автомобилистов от экономии на деталях.
«Когда экономическая ситуация ухудшается, люди стараются сэкономить. Это неправильно, потому что некоторые неоригинальные запчасти низкого качества могут привести к негативным последствиям при эксплуатации автомобиля. Например, шаровые опоры, если они сделаны из плохого материала, просто оторвет на дороге. Плюс у нас порой даже за оригинальную деталь выдают подделку, потому что сейчас процветает серый импорт, контроль, конечно, ослаб», - отметил Пархоменко.
При этом Пархоменко подчеркнул, что качество китайских аналогов повысилось.
«Я наблюдаю, что качество китайской продукции повысилось. Оно, конечно, проигрывает оригиналам, но оно высокое. Есть китайский завод, который делает продукцию на совесть, ее цена не такая низкая, а есть маленькие «шарашки», делающие внешне то же самое, но низкого качества», - подытожил он.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил НСН, что у автосервисов упал спрос по тем клиентам, которые могут себе сами организовать ремонт автомобиля, однако нередко умельцы прибегают потом к специалистам с разобранными деталями и просят помощи.
