Суд арестовал организатора поездки на Байкал погибших туристов из Китая
Мужчину, который является организатором смертельной поездки китайских туристов на Байкал, отправили в СИЗО. Об этом сообщает RT.
В прокуратуре Иркутской области отметили, что 35-летний житель поселка Хужир организовал поездку «вопреки закону о туристской деятельности и запретам о выезде на лёд».
В итоге мужчину обвинили в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ольхонский районный суд арестовал его по 20 апреля 2026 года включительно.
Трагедия на озере Байкал произошла 20 февраля. Автомобиль УАЗ «Буханка» провалился под лёд в районе мыса Хобой. Погиб водитель и семь туристов из КНР, в том числе 12-летняя девочка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Суд арестовал организатора поездки на Байкал погибших туристов из Китая
- Отбирают хлеб: Как торговые сети поглощают рынок готовой еды
- Мишустин заявил о шести задачах, стоящих перед государством в 2026 году
- Не спешите платить: Как заставить застройщика устранить дефекты в квартире
- Мишустин: ВВП России за три года вырос более чем на 10%
- Мишустин: Россия развивается вопреки всем попыткам этому помешать
- Володин назвал эффективной работу правительства
- Мишустин: Сборы кинотеатров в 2025 году превысили 50 млрд рублей
- Российские косметические бренды заняли уже 70% рынка
- Запах за миллион: Когда Россия догонит французских парфюмеров