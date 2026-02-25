Суд арестовал организатора поездки на Байкал погибших туристов из Китая

В прокуратуре Иркутской области отметили, что 35-летний житель поселка Хужир организовал поездку «вопреки закону о туристской деятельности и запретам о выезде на лёд».

В итоге мужчину обвинили в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ольхонский районный суд арестовал его по 20 апреля 2026 года включительно.

Трагедия на озере Байкал произошла 20 февраля. Автомобиль УАЗ «Буханка» провалился под лёд в районе мыса Хобой. Погиб водитель и семь туристов из КНР, в том числе 12-летняя девочка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».