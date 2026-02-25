Житель Казани получил 24 года за подготовку диверсий и госизмену

Жителя Казани осудили на 24 года за подготовку диверсий и госизмену. Об этом со ссылкой на Верховный суд Татарстана сообщает RT.

Жительницу Белгородской области задержали за передачу Киеву данных о ВС РФ

Было установлено, что мужчина прошёл обучение у проукраинских структур и помогал иностранной организации в деятельности против безопасности России.

Также он готовил взрыв и поджог на объектах оборонно-промышленного комплекса в Казани, для чего незаконно приобрёл и хранил взрывчатку.

По решению суда, ему было назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы: пять из них в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Второй окружной западный военный суд приговорил 27-летнего жителя Подмосковья к 13 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене и финансировании терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ГосизменаУголовное ДелоКазаньТатарстан

Горячие новости

Все новости

партнеры