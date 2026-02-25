Житель Казани получил 24 года за подготовку диверсий и госизмену

Было установлено, что мужчина прошёл обучение у проукраинских структур и помогал иностранной организации в деятельности против безопасности России.

Также он готовил взрыв и поджог на объектах оборонно-промышленного комплекса в Казани, для чего незаконно приобрёл и хранил взрывчатку.

По решению суда, ему было назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы: пять из них в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Второй окружной западный военный суд приговорил 27-летнего жителя Подмосковья к 13 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене и финансировании терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

