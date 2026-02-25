Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в Женеве

По его словам, речь идёт о встрече секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером и главой американского Минфина Скоттом Бессентом.

Зеленский рассказал, что они будут обусждать «пакет восстановления Украины».

«Второй вопрос — подготовка к трёхсторонней встрече, которая будет уже с Россией», — заключил он.

Ранее Уиткофф заявил, что Россия на переговорах в Женеве показала конструктивный подход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

