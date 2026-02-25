Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в Женеве
Переговоры Украины и США пройдут в Женеве 26 февраля. Как пишет «РБК-Украина», об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, речь идёт о встрече секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером и главой американского Минфина Скоттом Бессентом.
Зеленский рассказал, что они будут обусждать «пакет восстановления Украины».
«Второй вопрос — подготовка к трёхсторонней встрече, которая будет уже с Россией», — заключил он.
Ранее Уиткофф заявил, что Россия на переговорах в Женеве показала конструктивный подход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Житель Казани получил 24 года за подготовку диверсий и госизмену
- Мишустин: Уникальные препараты от аллергии и рака выпустят в РФ в 2027 году
- Оторвется по дороге: Россиян призвали не экономить на автозапчастях
- Военный эксперт рассказал о бункере Зеленского
- Россиянам рассказали, от каких опасных болезней защищает кофе
- Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в Женеве
- Наш Шекспир: Почему никто не занял место Балабанова в российском кино
- Врач назвала главную опасность готовой еды из супермаркета
- Число погибших при атаке ВСУ на Смоленскую область увеличилось до семи
- Суд арестовал организатора поездки на Байкал погибших туристов из Китая