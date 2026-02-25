Россиянам рассказали, от каких опасных болезней защищает кофе

Эксперт также отметила, что напиток может быть вредным в случае тяжёлой формы гипертонии, тахиаритмии, обострении язвенной болезни и тревожных расстройствах.

«Здоровому взрослому человеку оптимальны две-три чашки в день — до 400 мл кофеина», - указала она.

Дивинская добавила, что злоупотребление кофе ведет к хронической бессоннице, зависимости, тахикардии и повышению давления.

Ранее производители пива связали падение продаж с переходом молодежи на кофе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

