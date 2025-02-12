Россиян предупредили о росте цен на автозапчасти до 20%
Стоимость автомобильных запчастей вырастет в среднем на 10-20% к концу 2025 года, заявила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
Она отметила, что за последние два месяца автозапчасти уже подорожали в среднем на 10-15%. Рост цен эксперты объясняют сложностями с логистикой, а также проблемами с перечислением денежных средств, отмечает «Газета.Ru».
Овчинникова предупредила, что уже к лету некоторые детали будет трудно найти в продаже.
Ранее член правления Союза автосервисов и замгендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов заявил НСН, что в среднем автозапчасти в России за год подорожали на 10%, но по некоторым моделям рост составил до 25%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru