Россиян предупредили о росте цен на автозапчасти до 20%

Она отметила, что за последние два месяца автозапчасти уже подорожали в среднем на 10-15%. Рост цен эксперты объясняют сложностями с логистикой, а также проблемами с перечислением денежных средств, отмечает «Газета.Ru».

Овчинникова предупредила, что уже к лету некоторые детали будет трудно найти в продаже.

Ранее член правления Союза автосервисов и замгендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов заявил НСН, что в среднем автозапчасти в России за год подорожали на 10%, но по некоторым моделям рост составил до 25%.

