Мишустин: Уникальные препараты от аллергии и рака выпустят в РФ в 2027 году
Уникальные российские лекарственные препараты, не имеющие зарубежных аналогов, выйдут на рынок в 2027 году. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме, он рассказал, что в этот список вошли в том числе вакцина от аллергии на пыльцу берёзы и пищевые аллергены, а также препарат для лечения рака мочевого пузыря и средства для купирования болевых синдромов.
«Сейчас идёт целый ряд клинических испытаний целого ряда не имеющих зарубежных аналогов препаратов. Их порядка 14, и ещё 23 медицинских изделия», — отметил глава кабмина.
Ранее в России в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов добавили восемь лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
