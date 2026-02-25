Мишустин: Уникальные препараты от аллергии и рака выпустят в РФ в 2027 году

Выступая в Госдуме, он рассказал, что в этот список вошли в том числе вакцина от аллергии на пыльцу берёзы и пищевые аллергены, а также препарат для лечения рака мочевого пузыря и средства для купирования болевых синдромов.

«Сейчас идёт целый ряд клинических испытаний целого ряда не имеющих зарубежных аналогов препаратов. Их порядка 14, и ещё 23 медицинских изделия», — отметил глава кабмина.

Ранее в России в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов добавили восемь лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».