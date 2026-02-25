Военный эксперт рассказал о бункере Зеленского
Бункер, который показал президент Украины Владимир Зеленский, наверняка был сделан ещё во времена СССР. Об этом сайту aif.ru заявил военный эксперт Евгений Михайлов.
Он отметил, что в Советском Союзе умели делать бункеры, что говорит о том, что данный объект на улице Банковой в Киеве хорошо защищён.
Михайлов добавил, что, по его мнению, в указанной бункерной системе есть комнаты и для ближайшего окружения украинского лидера.
«Зеленский может провести там достаточно долго время при необходимости», — заключил эксперт.
Ранее Зеленский показал журналистам бункер в центре Киева, в котором провел два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Житель Казани получил 24 года за подготовку диверсий и госизмену
- Мишустин: Уникальные препараты от аллергии и рака выпустят в РФ в 2027 году
- Оторвется по дороге: Россиян призвали не экономить на автозапчастях
- Военный эксперт рассказал о бункере Зеленского
- Россиянам рассказали, от каких опасных болезней защищает кофе
- Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в Женеве
- Наш Шекспир: Почему никто не занял место Балабанова в российском кино
- Врач назвала главную опасность готовой еды из супермаркета
- Число погибших при атаке ВСУ на Смоленскую область увеличилось до семи
- Суд арестовал организатора поездки на Байкал погибших туристов из Китая