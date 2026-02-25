Военный эксперт рассказал о бункере Зеленского

Он отметил, что в Советском Союзе умели делать бункеры, что говорит о том, что данный объект на улице Банковой в Киеве хорошо защищён.

Михайлов добавил, что, по его мнению, в указанной бункерной системе есть комнаты и для ближайшего окружения украинского лидера.

«Зеленский может провести там достаточно долго время при необходимости», — заключил эксперт.

Ранее Зеленский показал журналистам бункер в центре Киева, в котором провел два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

