Число погибших при атаке ВСУ на Смоленскую область увеличилось до семи
Число погибших при атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области выросло до семи человек. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
В ведомстве отметили, что был атакован химический завод ПАО «Дорогобуж». Как пишет RT, речь идёт о не менее чем 30 беспилотниках.
«Вследствие детонации взрывных устройств... погибли семь человек, не менее 10 получили ранения», - говорится в сообщении.
Также были повреждены элементы инфраструктуры предприятия, здание пожарной части и спецавтомобиль для тушения пожаров.
Ранее президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил о необходимости обеспечить защиту и «максимально прикрыть критически важные объекты», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
