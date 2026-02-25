Число погибших при атаке ВСУ на Смоленскую область увеличилось до семи

В ведомстве отметили, что был атакован химический завод ПАО «Дорогобуж». Как пишет RT, речь идёт о не менее чем 30 беспилотниках.

«Вследствие детонации взрывных устройств... погибли семь человек, не менее 10 получили ранения», - говорится в сообщении.

Также были повреждены элементы инфраструктуры предприятия, здание пожарной части и спецавтомобиль для тушения пожаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил о необходимости обеспечить защиту и «максимально прикрыть критически важные объекты», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

