«Есть производители, которые делают вполне приличную еду из натуральных ингредиентов. Но есть существенный минус, так как еда практически всегда упакована в пластик. Даже пищевой пластик – это достаточно серьезная вещь, он содержит опасные вещества, которые больше всего влияют именно на женский организм, потому что нарушают естественный метаболизм женских половых гормонов. Это влияет на репродуктивную функцию, может в совокупности с факторами приводить к онкологии. Я бы советовала избегать такой упаковки», - отметила она.

При этом диетолог подчеркнула, что не все производители могут похвастаться идеальным качеством продукции.

«А есть производители, которые делают не самую качественную еду. Мы не всегда знаем, какие добавляются консерванты. Они сохраняют срок жизни данного продукта, но при постоянном употреблении накапливаются в организме. Некоторые производители используют растительные масла третьего и четвертого цикла нагревания, что вредно для организма. Котлеты, биточки содержат не чистое мясо, тут может использоваться и кожа, и кости, это не аналог домашней продукции. Если вы покупаете готовую еду в супермаркете, обращайте внимание на чистоту точки. То, что продается на развес, иногда лежит более долгое время, важно оценивать внешний вид. Обязательно узнаем у продавца, когда это было произведено», - посоветовала она.

Рынок готовой еды растет, им пользуются миллионы потребителей, а нарушений слишком много, поэтому он нуждается в дополнительном контроле. Нововведения не должны привести к повышению стоимости продукции, заявил НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

