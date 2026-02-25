Врач назвала главную опасность готовой еды из супермаркета
Анна Белоусова в эфире НСН рассказала, что покупать готовую еду можно не во всех точках, нужно обращать внимание на чистоту магазина и внешний вид продукции.
Самое опасное в готовой еде – это пластиковая упаковка, которая при постоянном использовании вредит здоровью, заявила диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН.
Россияне все чаще отказываются от домашней еды. Продажи готовых блюд в 2025 году выросли еще на 24,4%. Несмотря на общую тенденцию к более сдержанным тратам, потребители воспринимают готовую еду как инструмент экономии — как времени, так и бюджета, пишет «Российская газета». Белоусова оценила вред такой еды для организма.
«Есть производители, которые делают вполне приличную еду из натуральных ингредиентов. Но есть существенный минус, так как еда практически всегда упакована в пластик. Даже пищевой пластик – это достаточно серьезная вещь, он содержит опасные вещества, которые больше всего влияют именно на женский организм, потому что нарушают естественный метаболизм женских половых гормонов. Это влияет на репродуктивную функцию, может в совокупности с факторами приводить к онкологии. Я бы советовала избегать такой упаковки», - отметила она.
При этом диетолог подчеркнула, что не все производители могут похвастаться идеальным качеством продукции.
«А есть производители, которые делают не самую качественную еду. Мы не всегда знаем, какие добавляются консерванты. Они сохраняют срок жизни данного продукта, но при постоянном употреблении накапливаются в организме. Некоторые производители используют растительные масла третьего и четвертого цикла нагревания, что вредно для организма. Котлеты, биточки содержат не чистое мясо, тут может использоваться и кожа, и кости, это не аналог домашней продукции. Если вы покупаете готовую еду в супермаркете, обращайте внимание на чистоту точки. То, что продается на развес, иногда лежит более долгое время, важно оценивать внешний вид. Обязательно узнаем у продавца, когда это было произведено», - посоветовала она.
Рынок готовой еды растет, им пользуются миллионы потребителей, а нарушений слишком много, поэтому он нуждается в дополнительном контроле. Нововведения не должны привести к повышению стоимости продукции, заявил НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
