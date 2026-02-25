«Я довольно редко сталкивался с термином «балабановщина». Это такой негативно жесткий взгляд на окружающую действительность, слишком безыллюзорный, нарушающий все привычные нарративы, и это бесит. Это было вот так. В последнее время вообще возник культ Балабанова, теперь это взрывает мозг и заставляет вечно задумываться, вносит новые смыслы в реальность. Появляется все больше блогов, каналов, посвященных ему. «Балабановщина» - это индивидуальный почерк именно этого режиссера. Его «свято место» пусто до сих пор. Но я прекрасно понимаю, что сегодня столь безыллюзорный взгляд на реальность вызывает раздражение и опаску. Все острое, вылезающее из привычных норм, вычеркивается, а Балабанов только на этом все и строил. Так что «балабановщина» - это, скорее, индивидуальный образ. Я был бы счастлив, если бы такой термин возник, с суффиксом "изм", но все боятся, кругом красные линии», - рассказал он.

Также собеседник НСН объяснил, почему культовые картины режиссера остаются актуальными до сих пор.