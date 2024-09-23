Отопление в детских садах, школах и больницах Подмосковья включат 29 сентября
Отопление в больницах, школах и детсадах Московской области начнут включать с 29 сентября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Подмосковья.
Тем временем исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль Сергей Сохранов отметил, что после прошлогодних зимних коммунальных аварий контроль за состоянием тепловых сетей ужесточился, добавились общественные наблюдатели, поэтому шансы на повторение подобных ЧП снизились.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин заявил, что причиной крупных коммунальных аварий в Московской области стали взятки, которые брали представители местных администраций и жилищных инспекций за подпись в документах о готовности к отопительному сезону.
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