«Работали жестче»: В ЖКХ не ждут повторения коммунальных сбоев зимой в Подмосковье
Помимо некоторых новаций в сфере проверки готовности к отопительному сезону, Москву и Московскую область ждут еще и более стабильные зимние температуры, заявил НСН Сергей Сохранов.
После прошлогодних зимних коммунальных аварий контроль за состоянием тепловых сетей ужесточился, добавились общественные наблюдатели, поэтому шансы на повторение подобных ЧП снизились. Об этом НСН рассказал исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.
В Московской области протестировано более 90% тепловых сетей в рамках подготовки к зимнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ региона. Из 10 606 км тепловых сетей, находящихся на балансе Московской области, было проверено 9 558 км в 57 муниципалитетах, что позволило выявить 1351 утечку, требующую устранения. Вспомнив массовый сбой в работе котельных в Подмосковье прошлой зимой, Сохранов отметил, что будущая зима обещает быть более стабильной в температурном плане.
«Прошлый год был очень специфическим с точки зрения очень больших перепадов температур. Когда происходят такие резкие изменения, система должна донастраиваться, оборудование переходить на другой режим. В этом году характер зимы будет более мягкий, будет более ровная погода. Шансы на то, что аварий будет меньше - увеличиваются. В то же время надеюсь, что произошедшие аварии позволили властям регионов сделать определенные выводы и подготовить объекты к осенне–зимнему периоду более тщательно. В этом году проверки проходили более четко. Министерство также отчитывалось, что с этого года введена практика, когда в комиссии по оценке готовности домов к зиме теперь участвуют сами представители многоквартирных домов. Добавился еще и общественный контроль за деятельностью органов власти и технических служб», - рассказал он.
Сохранов также пояснил, что теперь коммунальные службы будут тщательнее следить за наличием паспорта готовности к отопительному сезону у многоквартирных домов.
«Если прочесть релиз, то там говорится только про тепловые сети, которые доставляют тепло от котельных к многоквартирным домам. Но помимо сетей есть еще и котельные, есть и сами многоквартирные дома. И здесь также есть целый перечень проблем, которые устранить просто путем проверок достаточно сложно. У нас система управления выстроена таким образом, что каждый многоквартирный дом обязан иметь паспорт готовности к отопительному сезону. Без этого паспорта дом эксплуатироваться не может. Теперь, кстати, к числу грубых нарушений отнесено отсутствие этого паспорта. Это позволит в дальнейшем избежать таких серьезных аварий, которые происходят по недосмотру за процессом подготовки многоквартирных домов к зиме», - подытожил он.
Ранее Московская объединённая электросетевая компания также объявила о завершении подготовки системы теплоснабжения российской столицы к предстоящему отопительному периоду, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Париж и Ниамей де-факто разорвали дипломатические отношения
- Путин: Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу
- Российский паралимпиец Александр Костин установил рекорд в забеге на 1500 метров
- Россияне начали массово перекладывать деньги из частных банков в государственные
- Эрдоган принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани
- Сооснователь Pink Floyd поблагодарил народ России за победу над нацистами
- На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
- В России в 2025 году запустят реестр злостных должников по алиментам
- The Kooks вместо Placebo: Фестиваль Yandex Park Live объявил о замене хедлайнера
- СМИ: ВСУ потеряли лучших летчиков еще до поставок F-16
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru