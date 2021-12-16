Врач указал на проблему постковидной реабилитации детей

Симптоматика коронавируса осталась прежней, однако его последствия действительно обширны и непредсказуемы, напомнил отоларинголог Николай Дайхес.

В оториноларингологии сейчас плотно занимаются вопросом реабилитации детей после перенесенного коронавируса, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, доктор медицинских наук Николай Дайхес.

Ранее главный психиатр Минздрава России, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе связал с поражениями мозга утомляемость и повышенную раздражительность после перенесенного коронавируса.

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«Кекелидзе всё правильно сказал. Симптоматика ковида появляется, не то чтобы новая, но расширяется. Также поддерживается всё то, что было раньше. С нашей стороны аносмия (потеря обоняния, - прим. НСН) остается, вопросы, связанные с профилактикой дыхания, остаются. Для нас сейчас очень важно выработать вопросы постковидной реабилитации у детей, мы этим активно занимаемся, и не только как институт, но и в целом на уровне федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Сегодня это очень важно, потому что по взрослым нам многие вещи понятны, сейчас нужно прорабатывать эти вопросы для детей. Всё сохраняется, все старые симптомы, и со слухом тоже бывают ковидные проблемы. А самое главное – надо приучать людей к тому, что надо прививаться», - пояснил врач.

Ранее иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовала не следовать примеру главы ЛДПР Владимира Жириновского в вопросе вакцинации, поскольку у пожилых людей антитела плохо вырабатываются. Накануне политик заявил, что привился в седьмой раз.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияДетиВрачиБолезнь
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