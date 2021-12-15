В Минздраве назвали синдромы влияния COVID-19 на мозг

По его словам, сначала заболевший не понимает, что плохого принес ему коронавирус, ведь часто первое время после выздоровления никаких жалоб нет. Однако человек просто «неправильно оценивает свои функции». Эксперт объяснил воздействие вируса на примере спортсменов, у некоторых из них появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, хотя до болезни этого не наблюдалось. Также наблюдается частичная амнезия, когда они забывают те или иные слова, а также чрезмерная раздражительность.

Коронавирус действительно развивается по схожим с процессом старения принципам, подтвердил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на общественном собрании членов Российской академии наук заявила, что коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, аналогичные старению.

